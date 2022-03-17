Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan sığınmacılara oy mu kullandıracak?' /17 Mart 2022 14:46

Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan sığınmacılara oy mu kullandıracak?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim ve mültecilerle ilgili sözleri üzerine “Erdoğan sığınmacıları vatandaş yapıp oy mu kullandıracak" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yetkin Report’tan gazeteci Murat Yetkin’in sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarında, Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Muhalefet, 'Seçimi kazanırsak ülkedeki mültecileri göndereceğiz' diyor, biz göndermeyeceğiz" ifadelerini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu söz konusu ifadeler üzerine “Erdoğan sığınmacıları vatandaş yapıp oy mu kullandıracak?" yorumunu yaptı. 

Yetkin'in yazısından ilgili kısım şöyle:

-Cumhurbaşkanı daha önce Suriye’de barış sağlanınca geri dönebileceklerini, hatta Suriye içindeki kampların bu amaca da hizmet ettiğini söylemişti? Söylem değişikliğini neye bağlıyorsunuz?

“Erdoğan ilk defa böyle bir şey söylüyor. Ben bunun altında seçim hesabı olabileceğinden kuşkulanıyorum. Sormak gerekiyor: Sen sığınmacılara vatandaşlık verip, onlara oy kullandırarak koltuğunu mu korumak istiyorsun? Kendi vatandaşlarından değil, Suriyelilerden, Afganlardan medet umarak koltuğunu korumaya çalışan bir anlayış Türkiye’yi yönetemez. Sığınmacılara vatandaşlık vermek istiyorsan gidelim referanduma, halka soralım. Bakalım halk istiyor mu sığınmacılara vatandaşlık verilmesini?”

-Siz de ilk defa söylüyorsunuz böyle bir şeyi, yani vatandaşlık için referandumu...

“Evet, ilk defa söylüyorum. Büyük şehirlerden başlayarak sığınmacı gettoları oluşmaya başladı. Sorumlu bir devlet adamı getto oluşumlarının tehlikelerinin de farkında olur. Ama Erdoğan sadece koltuğunu korumaya çalışıyor, artık Türkiye’yi yönetemiyor, böyle bir noktaya geldi”


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