Rusya dış borç geri ödemesini yaptı mı?

Rusya’nın dün vadesi gelen 117 milyon dolarlık dış borç faiz ödemesiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.





Rusya Maliye Bakanlığı, muhabir banka olarak Londra’daki Citibank’a söz konusu 117 milyon dolarlık ödemenin yapıldığını söyledi.





Bakanlık, ödemenin onaylanıp onaylanmadığı konusunda daha sonra ayrıca yorum yapacağını belirtti.





Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ödeme talimatı verdiklerini ancak hükümetin döviz hesapları yaptırımlarla bloke edildiği için ödemenin alacaklılara ulaşmama riski olduğunu söylemişti.





Bu durumda, teknik olarak temerrüt sürecinin başlayıp başlamayacağı da tartışma konusu.





ÖDEMELER ULAŞTI MI?

Öte yandan, Rusya’nın bugün ilk açılan Asya piyasalarından Tayvan’daki alacaklıları 2013’te ihraç edilen dolar cinsi tahvilin vadesi dün gelen faiz ödemesini almayı bekliyorlar.





Adının açıklanmasını istemeyen ve konu hakkında Reuters’a bilgi veren üç kaynak, tahvil sahiplerinin henüz ödemelerini alamadıklarını ifade ettiler.





Bloomberg’e bilgi veren Avrupa’daki ve ABD’deki tahvil sahipleri de, kendi ülkelerindeki iş kapanışında dolar olarak nakit almadıklarını söyledi.





30 GÜN EK SÜRE VAR

Rusya’nın 117 milyon dolar tutarındaki faiz ödemesini dün yapması gerekiyordu. Ödeme yapılmadıysa, Rusya’nın faiz ödemesini yapmak için 30 gün ek süresi bulunuyor.









Rusya daha önce yaptırımlar nedeniyle 117 milyon dolar tutarındaki faiz ödemesini dolar ile yapamaması halinde ödemeyi ruble cinsinden yapabileceğini belirtmişti. Yatırımcılar ise bu durumun temerrüt anlamına geleceğini ifade etmişlerdi.





Temerrüt, borçlu tarafın alacaklıya olan borcunu vadesi geldiğinde ödeyememesi durumunda ortaya çıkıyor. Bir firma veya ülke temerrüde düşerse, temerrüt faizi ödemesi gerekiyor.





CDS FIRLADI

Rusya’nın dün borç ödemesini yapmadığına dair haberler üzere ülke risk primi (5 yıllık kredi temerrüt takasları, CDS), dün 7 binlik olağan dışı yüksek seviyelere yaklaşmıştı.





Rusya, dolar ve euro cinsi rezervlerine Batı ülkeleri tarafından el konulduğu için dış borç ödemelerini ancak ruble cinsi yapabileceğini söylüyor.





RUSYA VE ABD’DEN FARKLI AÇIKLAMA

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, döviz cinsi dış borç faiz ödemesini ruble olarak kabul edip etmemenin ABD’ye bağlı olduğunu belirtmişti.





Siluanov, dolar cinsi borç faizi ödemesinin alacaklılara ulaşmasıyla ilgili riskler olduğunu çünkü Rus hükümetinin ve merkez bankasının döviz hesaplanın bloke edildiğini söyledi.





Bloomberg’in ABD Hazine Bakanlığı’ndan bir sözcüye dayandırdığı haberde, ABD Hazine Bakanlığı’nın Rusya Merkez Bankası ve diğer Rus kurumlarına getirdiği yaptırımların bu ülkenin dolar cinsi borç ödemelerini yapmasına en azından mayıs ayının ikinci yarısına kadar engel olmadığı aktarıldı.





40 MİLYAR DOLARLIK EUROBOND

Rusya'dan hükümetin dolar ve euro cinsi borçlarının toplamda yaklaşık 40 milyar dolar olduğu ve bunun yarıya yakınının yabancılara olduğu tahmin ediliyor.





Rus şirketlerinin ise toplamda 105 milyar dolarlık döviz cinsi borcu bulunuyor.