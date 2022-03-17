Samanyolu Haber /Gündem / AKP ramazan pidesini vatandaşa çok gördü, somun ekmek tavsiye etti /17 Mart 2022 15:45

AKP ramazan pidesini vatandaşa çok gördü, somun ekmek tavsiye etti

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın 6 liraya satılacak zamlı Ramazan pidesiyle ilgili sözleri tepki çekti. Elitaş, vatandaşa “Pide hemen bayatlayan bir üründür. Somun ekmek hemen bayatlamaz.” tavsiyesinde bulundu.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda dün yaptığı konuşmada, Ramazan pidesi fiyatını eleştirdi.

RAMAZAN PİDESİ 6 LİRA
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a Ramazan pidesinin kaç lira olduğunu soran Altay, “Bilmiyor. Bilmeyebilir, ben de bugün öğrendim ama üzüldüm. 6 lira. Daha şimdi, o da artmazsa. Üstünde yumurta yok, susam yok, Sayın Elitaş” diye konuştu. Yumurtalı Ramazan pidesinin 8 lira olduğu TBMM tutanaklarına geçti.

Altay’ın ardından söz alan Elitaş ise “Pide hemen bayatlayan bir üründür biliyorsunuz, somun ekmek hemen bayatlamaz” dedi.

“AKP, VATANDAŞA RAMAZAN PİDESİNİ ÇOK GÖRÜYOR”
Elitaş’ın sözleri üzerine araya giren CHP’li Altay, “Vatandaşa Ramazan pidesini çok görüyor iktidar. ‘Pide bayatlar, somun ekmekle iftar açın’ diyor.” dedi. AKP’li Elitaş ise kendini savunmak için, “Ben yıllardır pek pide almayan birisiyim ama vatandaşlarımızın her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade etmek istiyorum.” sözlerini düzeltmeye çalıştı.

“SİZ PASTA ALIYORSUNUZ PİDE ALMIYORSUNUZ”
Muhalefet milletvekilleri ise hep bir ağızdan, “Pasta alıyorsunuz o zaman siz, pide almıyorsunuz, pasta alıyorsunuz.” tepkisi verdi. İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise “Hayır, bir de Engin Bey, fitreyle oynadılar biliyorsunuz. Fitreyi de sadece 40 lira yaptılar, normalde 2020’yi baz alınca 55 lira olması lazımdı.” tepkisi gösterdi.
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