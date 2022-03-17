Samanyolu Haber /Gündem / Fincancı hakkında suç duyurusu: Gerekçe gazeteci Aytav'ın programına çıkması /17 Mart 2022 15:58

Fincancı hakkında suç duyurusu: Gerekçe gazeteci Aytav'ın programına çıkması

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Terörle Mücadele Daire Başkanlığı,  Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu. Fincancı hakkındaki suç duyurusunun gerekçesi ise bir hayli dikkat çekti.  

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Mart 2022 tarihinde YouTube kanalı üzerinden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnen Korur Fincancı'nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari F... mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." 

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