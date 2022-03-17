Kılıçdaroğlu'na 'karikatür tip' vekillere 'tuzluk' diyen Erdoğan: Geldiğimizde ambulans var mıydı?

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.







Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:





"-Yeni bir imtihanın 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. 2023 seçimleri AK Parti'nin, cumhur ittifakının geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir.





-Şu anda burada tüm il başkanlarımız Allah için hemen hemen yatırımın eserin olmadığı bir ilimiz yok. Size düşen ne? Siz de bu ilinizdeki tüm eserleri halkımla vatandaşımla paylaşacaksınız. Onlara anlatacaksınız. Az önce televizyon ekranında paletli ambulanslarla hasta taşımasını izledim. Arkadaşlar biz geldiğimizde siz bırakın paletli ambulansı ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar?







Muhalefet eser hizmetli tartışmalardan kaçıyor. Çünkü geleceğe yönelik projeleri mevcut değil. Muhalefetin çapsızlığını eser siyasetimizin gücü ile ortaya koyarak geleceğin partisi olduğumuzu herkese kabul ettirebiliriz. Bizim siyasetimiz hep eser siyaseti olmuştur.





Ülkemize kazandığımız eserleri ve hizmetleri geçmişle mukayeseli bir şekilde anlatmazsak o zaman gündemi muhalefetin yalanları, çarpıtmaları esir alıyor. Adamların işi gücü yalan. Yaşı 35'in altındaki gençlerimiz eski Türkiye'yi bilmedikleri için bugün sahip oldukları imkanların değerini yeterinde kavrayamayabilir.





Ülkemizdeki resmi özel okul sayısını 50 binden 90 bine çıkarmışız. Dikkat edin, bekleriz ki siyasi rakiplerimiz bunu 100 bine çıkarma taahhüdüyle karşımıza gelsin.





Bazıları saf saf soruyor 'Ya siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' Ya Allah'tan korkun ya! Biz rabbimizin emrine bir defa iktika etmişiz. Asla ayrım diye bir şey yapamayız. Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahıyla beyazıyla Türküyle Kürdüyle hepsi bizim kardeşlerimiz.





Biz merdiven altlarında adalet arayışının olduğu dönemleri biliriz. Hakimin savcının bir odaya sıkıştığı dönemleri biliriz. Şimdi biz bütün bunları aşarak gayet lüks adalet saraylarını yaprak hakim savcı çok daha huzurlu çalışsınlar diye bu adımları atmışız bunu eleştiriyorlar.





Bizim şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımız belki de Pentagon'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır. Şimdi de inşallah silahlı kuvvetlerimizin tüm birimlerini MİT'e yakın bir bölgede inşaatı devam ediyor.





-Ellerinde büyükşehir belediyeleri var, ne yapıyorlar görelim. Peynir gemisi lafla yürümüyor, yapsınlar görelim. Sel olduğunda ne olduğunu gördük.





-Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinden, yeni yönetim sistemimizle ilgili pek çok düzenleme içeren bu düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.







-Meclise sunulan seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler CHP milletvekillerini rahatlatacaktır. Bu parti vekilleri seçim öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı boynu bükük başka partilere altın tepside ikram ediliyor. Yeni düzenleme ile CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız.





Bu düzenlemede en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacaktır. İttifakını geniş tabanlı göstermek için listelerinin bir kısmını peşkeş çekiyordu. Ahlatlıbel'de yuvarlak masada toplanmayla siyaset olmuyor. Bu zat önce AK Parti'nin yaptıklarına bakıyor, sonra bunların bir kısmı eleştiriyor, bir kısmını da kendi akıl etmiş gibi anlatıyor. Siyasette elini en çok rahatlattığımız kişi de CHP'nin başında.





Kendisini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkmasına rağmen, yurtdışında hazırlanıp eline tutuşturulmuş teklif sunulduğunu unutmayın. Daha nerede nasıl oturacaklarına karar veremeyenlerin, bu planı uygulamaya geçirmeleri elbette mümkün değil. Aynı ekibin bölgemizdeki güvenlik krizleri, salgın, ekonomi krizlerde ülkemizin kaderini ellerinde tuttuklarını düşünün. Böylesi bir karmaşadan ülke ve milletin hayrına bir kararın çıkması veya uygulanması mümkün mü? Milletimize teklif edilen sistem budur. Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsızlıklarına rüzgar gülü esintiye göre yön değiştirmelerine alıştık. 2023 seçimleri birçok hayırlı neticesinin yanında ülkemizi bu karikatür tipten kurtaracak seçim olacak."

