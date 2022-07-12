"UBER dosyaları" iddialarına Namık Tan ve Fatih Altaylı'dan cevap

DW Türkçe'nin Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile birlikte yürüttüğü "The Uber Files" araştırmasına göre 2016'da UBER; lobi faaliyetlerine devam etmek için Tan ve ortağı, dönemin Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Ekim Alptekin ile anlaştı. Habere göre Tan ve Alptekin'in birlikte çalıştığı NT Danışmanlık firmasıyla aylık 35 bin dolardan üç aylık bir sözleşme imzalandı.





İddialarla ilgili olarak T24'e konuşan Tan, "Haberde anlatılanlar doğru" dedi ve konuyla ilgili olarak o dönem kendisiyle eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başdanışmanı olan David Plouffe'un temasa geçtiğini söyledi.



