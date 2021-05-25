Samanyolu Haber /Dünya / Uçak indirip muhalif tutuklayan Belarus'a AB'den büyük yaptırım /25 Mayıs 2021 10:04

Uçak indirip muhalif tutuklayan Belarus'a AB'den büyük yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Ryanair'e ait yolcu uçağının Belarus'a bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi ve uçaktaki bir muhalif Belaruslu gazetecinin gözaltına alınmasını kınayarak, yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait hava yolu şirketlerine AB hava sahası ile havaalanlarını kullandırmama kararı aldı.

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Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi devam ederken AB yetkilileri, Belarus konusunu görüşen liderlerin üzerinde uzlaştığı bildirinin Belarus ile ilgili kısmını paylaştı.

Buna göre, liderlerin oluşturduğu AB Konseyi, Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının dün Belarus'un başkenti Minsk'e bomba ihbarı gerekçesiyle "zorla indirilmesini" kınadı. Konsey, yolcular arasında bulunan ve gözaltına alınan muhalif gazeteci Raman Prataseviç ile kız arkadaşının derhal serbest bırakılmalarını istedi.
Muhalif gazeteci Raman Prataseviç 

Liderler olayı "eşi görülmemiş ve kabul edilemez" diye nitelendirerek, Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşunun acilen soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Liderlerin bildirisinde, Belaruslu yetkilileri ve sektörel hedefleri içerecek yeni yaptırımlar uygulanması, AB’de kurulu hava yolu şirketlerinin Belarus üzerinden geçmemesi çağrısı yapıldı.

Bildiride, Belaruslu hava yolu şirketlerine AB hava sahasının yasaklanması, bu şirketlerin uçaklarının AB havaalanlarına erişiminin engellenmesi de istendi.
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