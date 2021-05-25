Samanyolu Haber /Gündem / "Daha ne yapacaksın, kefenimizi de mi soyacaksın?" /25 Mayıs 2021 09:52

"Daha ne yapacaksın, kefenimizi de mi soyacaksın?"

İş insanı Akın İpek, yaşanan hukuksuzluklara tepki gösterdi. Aile üyeleri hakkında istinafta onaylanan cezaların az bulunup, artırılması için yapılan başvuruya tepki gösteren İpek "Daha ne yapacaksın, kefenimizi de mi soyacaksın?" diye sordu.

SHABER3.COM

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi (İstinaf), hukuksuz bir şekilde gasp edilen Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek’in de aralarında bulunduğu 20 kişiye verilen cezaları hukuka uygun bulmasından sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Akın İpek’in paylaştığı yeni gelişmede, TMSF tarafından el konulan Koza İpek Grubu’na atanan avukat Sedat Özyurt, aile üyeleri için İstinaf’da onaylanan cezaları az bularak, artırılması talebinde bulundu.
 
Bu belgeyi paylaşan Akın İpek, “Ankara merkezli Koza İpek grubuna, İstanbul’dan bir avukat atanmış. Kimin adamı bilmiyorum, fakat, tüm şirketlerimiz adına; İstinafın onayladığı cezaların daha da artırılması için talepte bulunmuş… Ne yapacaksın??? Kefenimizi de mi soyacaksın???” dedi.

İpek ayrıca, “Kayıt üstünde değil, gerçekten Koza İpek grubu kime bağlı??? Bu işleri kim yönetiyor, bilen var, bildirir ise çok memnun olurum…” diye sordu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Daha ne yapacaksın, kefenimizi de mi soyacaksın?" Sonraki Haber >>

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:02:45