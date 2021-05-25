"Daha ne yapacaksın, kefenimizi de mi soyacaksın?"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi (İstinaf), hukuksuz bir şekilde gasp edilen Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek’in de aralarında bulunduğu 20 kişiye verilen cezaları hukuka uygun bulmasından sonra yeni bir gelişme yaşandı.





Akın İpek’in paylaştığı yeni gelişmede, TMSF tarafından el konulan Koza İpek Grubu’na atanan avukat Sedat Özyurt, aile üyeleri için İstinaf’da onaylanan cezaları az bularak, artırılması talebinde bulundu.





Bu belgeyi paylaşan Akın İpek, “Ankara merkezli Koza İpek grubuna, İstanbul’dan bir avukat atanmış. Kimin adamı bilmiyorum, fakat, tüm şirketlerimiz adına; İstinafın onayladığı cezaların daha da artırılması için talepte bulunmuş… Ne yapacaksın??? Kefenimizi de mi soyacaksın???” dedi.





İpek ayrıca, “Kayıt üstünde değil, gerçekten Koza İpek grubu kime bağlı??? Bu işleri kim yönetiyor, bilen var, bildirir ise çok memnun olurum…” diye sordu.







