Samanyolu Haber /Gündem / Uçuşlar ne zaman normale dönecek? /26 Nisan 2020 17:19

Uçuşlar ne zaman normale dönecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm uçak şirketleri seferlerini neredeyse tamamen durdurdu. Uçuşa devam edecek olanlar ise orta koltuğu boş bırakma kararı aldı.

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Uzmanlara göre havacılık sektöründe hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Uçuşların normale dönmesinin ancak aşı bulunmasıyla mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Murat Ersoy, "Uçuşların 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 80'lere ulaşabileceği, belki 2021'nin sonlarında 100'de yüzleri görebileceği öngörülüyor" dedi.

Uçuşların ne zaman normale döneceği konusunda, "minimum bir yıl ve daha uzun sürebilecek bir zaman diliminden bahsediyoruz" diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Euro Control ve IATA'nın yapmış olduğu yayınları var. Bu yayınlar içerisinde bunun ciddi bir zaman alacağı bilgisi var. Benim de net bir zaman söylemem çok zor gerçekten ama 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 80'lere ulaşabileceği, belki 2021'nin sonlarında 100'de yüzleri görebileceği öngörülüyor.

Tabii ki bu kesin bir öngörü değil sadece tahmin. Dünya konjonktürüne baktığımız zaman şu anda başladı desek ya da mayıs sonunda başladı desek, bu yüzde 30'luk bir oranla başlayacak. Ancak belki bu 2020'nin sonlarında yüzde 50'lere ve ilerleyen süreçte yüzde 80'lere çıkacak ama minimum bir yıl ve daha uzun sürebilecek bir zaman diliminden bahsediyoruz."
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