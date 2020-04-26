Rusya’dan corona itirafı

Rusya’da corona virüsü vaka sayısı artmaya devam ederken başkent Moskova’nın belediye başkanı Sergey Sobyanin’den flaş bir açıklama geldi… Sobyanin, Russia 24 televizyon kanalına konuştu.







Vaka sayısının son 24 saatte 6.361 artarak 80 bin 949’a çıktığı gün açıklamalarda bulunan Sobyanin, henüz pozitif bir gelişme yaşanmadığını söyledi. Sobyanin, “Maalesef vaka sayısında bir düşüşe ya da pozitif bir dinamiğe erişemedik. Bunun ötesinde bence maalesef yolun yarısına bile gelmedik” dedi.





Sobyanin, “Bizim durumumuzda aşırı dramatik bir artı görmüyoruz fakat yüzde 8-10-12 ve hatta bazen de yüzde 15 artış görüyoruz” ifadesini kullandı.