Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan corona itirafı /26 Nisan 2020 17:30

Rusya’dan corona itirafı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus medyasına konuştu. Sobyanin, "Maalesef henüz platoya ya da vaka sayısının azalmasına erişemedik. Bunun ötesinde yolun yarısında bile değiliz" itirafını yaptı.

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Rusya’da corona virüsü vaka sayısı artmaya devam ederken başkent Moskova’nın belediye başkanı Sergey Sobyanin’den flaş bir açıklama geldi… Sobyanin, Russia 24 televizyon kanalına konuştu.

Vaka sayısının son 24 saatte 6.361 artarak 80 bin 949’a çıktığı gün açıklamalarda  bulunan Sobyanin, henüz pozitif bir gelişme yaşanmadığını söyledi. Sobyanin, “Maalesef vaka sayısında bir düşüşe ya da pozitif bir dinamiğe erişemedik. Bunun ötesinde bence maalesef yolun yarısına bile gelmedik” dedi.

Sobyanin, “Bizim durumumuzda aşırı dramatik bir artı görmüyoruz fakat yüzde 8-10-12 ve hatta bazen de yüzde 15 artış görüyoruz” ifadesini kullandı.
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