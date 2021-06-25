Samanyolu Haber /Gündem / UEFA 56 yıllık deplasman golü kuralını kaldırdı /25 Haziran 2021 12:21

UEFA 56 yıllık deplasman golü kuralını kaldırdı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), deplasman golü kuralını kaldırdı. Yerine uzatmaya gidilecek. Uygulamanın önümüzdeki sezondan itibaren başlayacağı açıklandı.

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Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin aralarında olduğu organizasyonlardaki maçlarda bundan böyle deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

1965’ten beri uygulana kurala göre iki maç üzerinden oynanan eşleşme ve elemelerde eşitlik durumunda deplasmanda gol fazlası olan takım avantajlı sayılıyor ve tur atlıyordu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, deplasman golünün artık eskisi kadar önemi olmadığını belirterek kuralı kaldırma gerekçelerini açıkladı. Bundan böyle ikinci maçtan sonra eşitlik olması halinde 15’er dakikalık uzatmalara gidilecek. İki uzatma devresi sonunda eşitlik yine bozulmazsa sonucu penaltı atışları belirleyecek.

UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi mayıs ayında kuralın kaldırılmasını önermişti. Öneri UEFA Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

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