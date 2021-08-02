Samanyolu Haber /Gündem / UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu /02 Ağustos 2021 16:05

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri çekilen kurayla belirlendi.

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UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın rakipleri İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilen kurayla belli oldu. Fenerbahçe’nin play-off turundan dahil olduğu kurada Galatasaray’ın de 3. ön eleme turunda St. Johnstone’u elemesi halinde karşılaşacağı rakip belirlendi.

Fenerbahçe, play-off turunda Neftçi – Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım ilk maçını Kadıköy’de oynayacak.

Galatasaray, play-off turuna kalırsa Danimarka’nın Randers takımıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım ilk maçını deplasmanda oynayacak. Aksi durumda ise Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone’ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda “Vojvodina-LASK” eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Avrupa Ligi’nde play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos’ta oynanacak
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