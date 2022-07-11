Samanyolu Haber /Spor / Uğur Dündar'dan yeni Fenerbahçe açıklaması /11 Temmuz 2022 19:41

Uğur Dündar'dan yeni Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bayramlaşma töreninde konuşan Uğur Dündar'ın Fenerbahçe formasında yer alacak 5 yıldıza da vurgu yaptığı aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bayramlaşma töreninde konuşan Uğur Dündar flaş açıklamalar yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün geleneksel bayramlaşma töreni, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Kulüp başkanı Ali Koç ve yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ile bazı yönetim kurulu üyeleri, törene gelen Fenerbahçelileri karşılayıp bayramlarını kutladı.

"5 YILDIZ GÖĞSÜMÜZE NAKŞEDİLDİ"

Bir konuşma yapan Uğur Dündar ise yeni sezonda Fenerbahçe formasında yer alacak 5 yıldıza vurgu yaptı.

Dündar, "Şanlı formamızın göğsüne nakşedilen 5 yıldızımız tüm Fenerbahçelilere kutlu olsun. Bu vesileyle bugüne kadar elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği geçen, TFF kurulmadan önce, milli mücadele, vatan aşkıyla, yurt hürriyetine hizmet eden, canını ortaya koyan, direnen, bükülmeyen tüm sporcularımızı, başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı, tarih önünde saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.
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