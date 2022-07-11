Rus doğal gazı: Fransa enerji krizinde 'en kötü senaryo' için ön plan hazırladı

Fransa'da hükümet Rusya'dan gelecek doğal gaz dağıtımının tamamen kesilmesine karşı plan hazırlığı içinde. Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'dan gelecek doğal gazın tamamen kesilme olasılığını yüksek gördüklerini ve buna karşı ön planlama yaptıklarını açıkladı.









Ülkenin güneyindeki bir iş ve ekonomi konferansına katılan Le Maire "Bence Rus gaz tedarikinin tamamen kesilmesi gerçekten muhtemel ve biz bu senaryoya hazırlıklı olmalıyız "diye konuştu. Maliye Bakanı bu senaryonun göz ardı edilmesinin "tamamen sorumsuzluk" olacağını da sözlerine ekledi.









Le Maire ilk etapta hane halkları ve iş yerlerinden enerji tüketimini azaltmalarının isteneceğini belirtti.Yurt dışından gelecek olan sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden gaza dönüştürülmesi için yüzen tesis gibi yeni alt yapıların inşasına da hız verilecek.