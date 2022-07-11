Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Varank’a memleketi Trabzon'da protesto şoku! /11 Temmuz 2022 18:28

Bakan Varank’a memleketi Trabzon'da protesto şoku!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon’da vatandaşın zam tepkisiyle ile karşılaştı.

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AKP Trabzon İl Başkanlığı'nın Trabzon Meydanı'nda düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada bir konuşma yaptı.

Bakan Varank, “Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun evelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz” dediği esnada bir vatandaş “Ama işsizlik var” derken, arka taraftan Varank'a seslenen bir vatandaş da “Ekmek 8 lira oldu, un çuvalı 500 lira oldu, nasıl olacak bu? Ne söylüyorsun?” diye bağırdı.

“ELLEME ELLEME KALSIN ORADA”
Gelen tepkiler üzerine kısa bir süre duraksayan Bakan Varank, vatandaşa müdahale edenlere seslenerek, “Elleme elleme kalsın orada” dedi.

Ardından konuşmasını sürdüren Varank, “Evet, biz sıkıntıların farkındayız. Bu sıkıntıların üstesinden de nasıl gelineceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.
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