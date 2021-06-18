Samanyolu Haber /Sağlık / Uğur Şahin'den dördüncü dalga uyarısı /18 Haziran 2021 20:21

Uğur Şahin'den dördüncü dalga uyarısı

BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Uğur Şahin, koronavirüs varyantlarına bağlı olarak artan vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD merkezli Barron's dergisinde yer alan habere göre, Prof. Dr. Şahin, Covid-19'un yeniden artabileceğini vurgulayarak, dördüncü dalga olasılığına dikkat çekti.

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İngiltere kaynaklı delta varyantı nedeniyle İngiltere'de başarılı aşı uygulamasına rağmen vaka sayılarında artış görülüyor. Uğur Şahin, şu an İngiltere'de ciddi vaka artışına sebep veren delta varyantının dördüncü dalgaya sebep olabileceğini söyledi. Şahin, iki doz aşının ardından altı ayda bir aşı yapılmanın şart olduğu ifade edildi.

Barrons Teknoloji Yatırım Konferansı'nda konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, insanlarının neredeyse yarısının ikinci doz aşısını yaptırdığı İngiltere'de delta varyantı vakalarının hala arttığının altını çizdi. Bunun yanında eğer yeterince dikkatli olunmazsa belirli alanlarda dördüncü dalganın başlayabileceğinin altını çizdi.

Bununla birlikte Şahin, iki doz aşılamanın ardından antikor seviyeleri altı ayın sonunda düştüğü için ek dozlara ihtiyaç duyulacağını da belirtti. Şahin antikor seviyelerini güçlü tutmak için 6 ila 9 ay arasında bu insanların tekrar aşı olması gerektiğinden bahsetti. Ancak elbette nihai kararın hükümetler tarafından verileceğini de ekledi.
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