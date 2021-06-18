Fed kararı sonrası borsadan kaçış

30 yıllık ve 5 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark Mart 2021’de gün içerisinde 167 baz puana kadar tırmanırken Fed toplantısı sonrasında 20 baz puan civarında düşerek 120 baz puana geriledi.







Para Analiz'in haberine göre Fed sonrası düşen küresel endekslerde haftanın son işlem günü de satışlar devam ediyor. Avrupa’da tüm endeksler gerilerken gelişen ülke piyasalarında da düşüşler yaşanıyor.





Günün ilk yarısını sınırlı pozitif geçiren BIST 100 Endeksi son saatte %1,40 kayıpla 1.394 puana geriledi. Haftaya düşüşle başlayan endeksteki kayıp bu hafta %4’ü aşarken 26 Mayıs sonrası da en düşük seviye görüldü.





FOMC toplantısında varlık alımlarının tartışmaya açılması ve 2023’te iki faiz artışının tahmin edilmesiyle bu hafta dolar yükseldi, gelişen ülke endeksleri ve para birimlerinde ise düşüş oldu.





Şahin açıklamalarıyla bilinen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed Başkanı Powell’ın varlık alımı azaltma tartışmalarını resmi olarak başlattığını söyledi ve enflasyondaki yükselişe bağlı 2022’nin son çeyreğinde ilk faiz artırımının yapılmasını beklediğini belirtti. ABD ekonomisinin beklediklerinden iyi bir açılış yaptığını söyleyen Bullard’ın şahin açıklamalarının ardından ABD Dolar Endeksi 92,21 ile son iki ayın zirvesine çıkarken EUR/USD 1,1867 ile 8 Nisan sonrası en düşük seviyeye geriledi. Dünkü kaybının ardından bugün yükselen ons altın ise gün içi kazançlarını geri vererek 1,775 dolara geriledi.





Gelişen ülke paralarında ise son saat itibarıyla zloti, rand ve pesoda yaşanıyor. Dün 8,74’e yaklaşmasının ardından bugün 8,65’e gerileyen USD/TRY kuru ise son saatte 8,72’ye çıkarak gün içi kayıplarını sildi. Kur haftalık bazda %4’e yakın yükseldi.





Borsada son saat itibarıyla en çok düşüş yaşayan endeksler, BİST Basit Metaller, BIST Sınai, BİST Kimyasal, Petrol & Plastik olurken BİST Leasing ve Faktöring ve BİST Turizm bugün pozitif ayrışan tek endeks oldu.