Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna duyurdu: Rus gazının Avrupa'ya temel sevkiyat hattı kesilecek /11 Mayıs 2022 11:56

Ukrayna duyurdu: Rus gazının Avrupa'ya temel sevkiyat hattı kesilecek

Doğalgaz sistemini işleten GTSOU, Rusya'dan Avrupa'ya nakledilen yakıtın neredeyse üçte birinin Ukrayna üzerinden taşınmasını sağlayan hattan gaz akışının durdurulacağını açıkladı.

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Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya nakledilen yakıtın neredeyse üçte birini Ukrayna üzerinden taşıyan bir geçiş noktasından, gaz akışını askıya alacağını duyurdu ve Moskova'yı sorumlu tuttu. Açıklamada, akışın başka yere taşınacağı belirtildi.

Amerika'nın Sesi'nde (VOA) yer alan habere göre Ukrayna’nın doğalgaz sistemini işleten GTSOU, Sokhranivka hattından akışı çarşamba gününden itibaren durduracağını bildirdi. Şirket açıklamasında bunun nedeni olarak ‘‘işgal kuvvetlerinin teknik süreçlere müdahalesi’’ yüzünden Novopskov gaz kompresör istasyonunun çalışamayacak durumda olmasını gösterdi. Bu durumda akışın, Ukrayna kontrolündeki topraklarda bulunan Suca fiziksel bağlantı noktasına, geçici olarak kaydırılabileceği belirtildi.

GAZPROM: TEKNOLOJİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL

Ancak Rusya’nın gaz ihracatında tekel durumunda olan enerji şirketi Gazprom, tüm akışın Suca bağlantı noktasına aktarılmasının ‘‘teknolojik olarak mümkün olmadığını’’ duyurdu.

Ukrayna, Avrupa’ya giden Rus doğalgazı için önemli transit yollarından biri olmaya devam ediyor. Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde yer alan Novopskov kompresör istasyonu işgal edilmişti.

GTSOU, bunun Luhansk bölgesindeki Ukrayna gaz geçiş sistemindeki ilk kompresör olduğunu ve günde yaklaşık, 32,6 milyon metreküp gazın transit güzergahını oluşturduğunu, bunun da Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen Rus gazının üçte biri olduğunu belirtiyor. Rus Gazprom isa Ukraynalı GTSOU şirketinin, Sokhranivka ara bağlantısından Avrupa’ya gaz akışını durdurması için bir engel olmadığını öne sürdü ve Avrupa’daki alıcılara karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini açıkladı.
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