Ukrayna Kırım’ı vurdu

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Ukrayna’nın Kırım’a yönelik saldırı girişimleri devam ediyor.







Dün gece başlayan İHA’lı saldırı girişimleri sabah da devam etti.





Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Karadeniz üzerinde Kırım kıyısına yakın sekiz İHA'yı imha ettiğini bildirdi.

Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.





Rusya Savunma Bakanlığı'nın basın açıklamasına göre, saldırı girişimi 10 Eylül gecesi uçak tipi İHA kullanılarak yapıldı. Ajans saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.





Bir gün önce, yani 9 Eylül'de Kırım'da üç insansız hava aracı düşürülmüştü.





Ağustos ayının sonunda Kırım, Rusya-Ukrayna ihtilafının başlangıcından bu yana en büyük İHA saldırısına maruz kaldı. 42 İHA imha edildi veya zararsız hale getirildi.





Karadeniz'de 3 çıkarma botu imha edildi





Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım kıyılarına doğru ilerleyen içinde çıkarma askerlerinin bulunduğu üç Amerikan yapımı teknenin imha edildiğini duyurdu.





Savunma Bakanlığı, Telegram’dan yayınladığı mesajında, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çıkarma gruplarının bulunduğu Amerikan yapımı sürat askeri botları Willard Sea Force, Rusya’nın Karadeniz Filosuna bağlı uçaklar tarafından imha edildiği belirtildi.