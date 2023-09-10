"Biden'la görüştük, dostlar 'İsveç de İsveç' diyor"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.







Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle;





- Tahıl Koridoru konusunda ümitsiz değiliz. Soçi'ye yaptığım ziyarette Tahıl Koridoru meselesini bir kez daha enine boyuna sayın Putin ile görüştük. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir girişimin başarılı olma ihtimali çok düşüktür.





- Karadeniz'de sükuneti bozacak bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz.





- Gerek Rusya, gerek Ukrayna gerekse BM, uluslararası topluma yakın olmayı sürdüreceğiz.





- Afrika Birliği'nin G20 üyeliği ülkemizin de desteğiyle karara bağlandı. Afrika Birliği'ne aramız hoş geldiniz diyorum.





ERDOĞAN: DOSTLAR 'İSVEÇ DE İSVEÇ' DİYOR



Bir gazetecinin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki soruya ise Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan "Şimdi siz Kongre deyip duruyorsunuz ama benim de kongrem var. Meclis'ten karar çıkmadan evet diyemem. Biden ile görüşmelerimiz oldu. F-16 konusunda İsveç şartı yaklaşımı var. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar 'İsveç de İsveç' diyorlar. Bu şekilde yaklaşım, bizi ciddi manada üzmektedir" dedi.







