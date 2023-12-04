Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna-Polonya sınırında kilometrelerce tır birikti /04 Aralık 2023 12:29

Ukrayna-Polonya sınırında kilometrelerce tır birikti

Polonyalı taşıyıcıların kontrol noktalarını abluka altına alması nedeniyle Ukrayna sınırında 2 bin 500’den fazla tır birikti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Polonyalı taşıyıcılar tarafından kontrol noktasının abluka altına alınması nedeniyle Ukrayna'ya geçemeyen Polonya-Ukrayna sınırında 2 bin 500’den fazla tır halen bekliyor. 

Polonya Devlet Sınır Teşkilatı görevlisi Andrey Demchenko’nun bildirmesine göre şu anda dört kontrol noktası engellendi. En fazla tır sayısı "Rava-Ruska - Grebennoye" kontrol noktasında 850 adet tır bekliyor. “Krakovets - Korcheva" ve "Medika - Shegini" - sınır kapılarının her birinde ise yaklaşık 600 tır kuyruk oluşturmuş vaziyette. Yagodin - Dorogusk" sınır kapısında da 450 tır bulunuyor. 

Bir gazetecinin “Ukrayna için önemli, çabuk bozulan kargolar, acil insani ihtiyaçlar ve diğer öncelikli kargoların sınırdan geçmesine izin verilmesi olamaz mı?” sorusuna Andriy Demchenko, “şu an için tam geçişin sağlandığını söylemek zor" dedi. 

Kontrol noktaları 6 Kasım'dan beri kapalı. Polonyalı tırcıların temel taleplerinden biri Ukraynalı sürücülerin AB'ye nakliye için izin alma zorunluluğunun getirilmesi. Artık Ukraynalı taşıyıcılar sözde "gümrük vizesiz" olanağından yararlanıyor: AB içindeki herhangi bir ülkede olduğu gibi transit kurallarına tabiler ve mal ticareti için formaliteler de basitleştirildi. Bu nedenle Polonyalı taşıyıcılara göre kayıplar yaşıyorlar.

Ukrayna'dan Polonya'ya giden boş tırların geçişine izin vermek için Ugrinov-Dolgobiczow kontrol noktası 4 Aralık'ta açılacak. Ukrayna sınır teşkilatı, bu kontrol noktasının açılmasının, sınırdaki blokajın kaldırılması, kuyrukların azaltılması ve sınırdaki kapasitenin artırılması için yapılması gereken faaliyetler listesinin ilk maddesi olduğunu açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna-Polonya sınırında kilometrelerce tır birikti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:02:04