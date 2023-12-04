Ukrayna-Polonya sınırında kilometrelerce tır birikti

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Polonyalı taşıyıcılar tarafından kontrol noktasının abluka altına alınması nedeniyle Ukrayna'ya geçemeyen Polonya-Ukrayna sınırında 2 bin 500’den fazla tır halen bekliyor.







Polonya Devlet Sınır Teşkilatı görevlisi Andrey Demchenko’nun bildirmesine göre şu anda dört kontrol noktası engellendi. En fazla tır sayısı "Rava-Ruska - Grebennoye" kontrol noktasında 850 adet tır bekliyor. “Krakovets - Korcheva" ve "Medika - Shegini" - sınır kapılarının her birinde ise yaklaşık 600 tır kuyruk oluşturmuş vaziyette. Yagodin - Dorogusk" sınır kapısında da 450 tır bulunuyor.





Bir gazetecinin “Ukrayna için önemli, çabuk bozulan kargolar, acil insani ihtiyaçlar ve diğer öncelikli kargoların sınırdan geçmesine izin verilmesi olamaz mı?” sorusuna Andriy Demchenko, “şu an için tam geçişin sağlandığını söylemek zor" dedi.





Kontrol noktaları 6 Kasım'dan beri kapalı. Polonyalı tırcıların temel taleplerinden biri Ukraynalı sürücülerin AB'ye nakliye için izin alma zorunluluğunun getirilmesi. Artık Ukraynalı taşıyıcılar sözde "gümrük vizesiz" olanağından yararlanıyor: AB içindeki herhangi bir ülkede olduğu gibi transit kurallarına tabiler ve mal ticareti için formaliteler de basitleştirildi. Bu nedenle Polonyalı taşıyıcılara göre kayıplar yaşıyorlar.





Ukrayna'dan Polonya'ya giden boş tırların geçişine izin vermek için Ugrinov-Dolgobiczow kontrol noktası 4 Aralık'ta açılacak. Ukrayna sınır teşkilatı, bu kontrol noktasının açılmasının, sınırdaki blokajın kaldırılması, kuyrukların azaltılması ve sınırdaki kapasitenin artırılması için yapılması gereken faaliyetler listesinin ilk maddesi olduğunu açıkladı.