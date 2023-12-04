MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı

Seçmene "Bu pazar İstanbul'da yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.





Ankete katılan seçmenin tercihi şöyle şekillendi:







Kesinlikle oy veririm: Yüzde 28





Oy veririm: Yüzde 15





Rakibe göre oy verme davranışım değişebilir: Yüzde 9





Kesinlikle oy vermem: Yüzde 25





Oy vermem: Yüzde 16





Kararsız / cevap yok: Yüzde 7





Anket sonuçlarını canlı yayında değerlendiren MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat, "Sonuçlara bakıldığında aslında Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı olduğunu görüyoruz. Kararsızları matametiksel olarak dağıtırsak bugün için ciddi şansı var gibi görünüyor" dedi.





AKP'nin yerel seçimler için farklı bir strateji uyguladığını belirten Kulat, "Sayın Cumhurbaşkanı genel itibariyle bunu yıllardır yapar. Aday adayı olan ya da ismi geçen isimler hatta aday adaylığına müracaat etmemiş olsa bile ismi geçen isimler şu anda sahada çalışıyorlar. Kendilerine göre herkes adaymış gibi çalışıyor. Buna il yönetimi de ciddi anlamda destek veriyor" dedi.





İmamoğlu'nun tam değerlendirmesinin yapılabilmesi için AKP'nin adayının belli olmasının gerektiğini söyleyen Kulat, "Ekrem İmamoğlu'nun testinin değerlendirilebilmesi için süreçle ilgili değerlendirilmesinin yapılabilmesi için rakibinin de ortaya çıkması gerekiyor." diye konuştu.