Ukrayna: Rus saldırılarını püskürttük ama durum kritik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, Ukrayna kuvvetlerinin Rus birliklerini Avdiivka'nın batısındaki Orlivka köyünden geri püskürttüğünü ancak doğu cephesindeki durumun zor olmaya devam ettiğini söyledi.



Orlivka, yakın zamanda Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen Lastochkyne'nin 2 kilometreden daha az kuzeybatısında yer alıyor.



Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin aylarca süren bir saldırının ardından geçen hafta doğu Ukrayna'nın stratejik şehri Avdiivka'yı ele geçirdiğini ve cephe hattı boyunca diğer birçok bölgeye baskı yaptığını söyledi.



Ukrayna ordusu bu hafta Avdiivka yakınlarındaki iki köyden daha çekildiğini ve Batılı müttefiklerinin desteğinin yetersiz kalması nedeniyle daha fazla toprak kaybettiğini açıkladı.



Syrskyi, Telegram mesajlaşma uygulamasından perşembe günü yaptığı açıklamada "Düşman, cephe hattının birçok bölgesinde aktif saldırı eylemlerine devam ediyor. Avdiivka ve Zaporizhzhia bölgelerinde durum özellikle gergin" ifadelerini kullandı.



Syrskyi, Rus saldırı birliklerinin Ukrayna savunmasını aşmaya ve Tonenke, Orlivka, Semenivka, Berdychi ve Krasnohorivka yerleşimlerini ele geçirmeye çalıştığını belirtti.