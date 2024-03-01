Lavrov'dan Hamas ve El Fetih'e çağrı

Hamas-İsrail çatışması Rusya için bir fırsatı mı?

AFP'ye konuşan “Carnegie Rusya Avrasya Merkezi”nin (Carnegie Russia Eurasia Center) Berlin’deki merkezinin Direktörü Alexander Gabuev ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi üst düzey ABD'li yetkililerin en azından seçimlere kadar zamanlarının çoğunu Ortadoğu krizine harcamalarının beklendiğine dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Hamas ve El Fetih'e aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakarak Filistin halkının iyiliği için birleşme çağrısında bulundu.Moskova'da birleşik bir hükümet kurulması için yapılan görüşmeler Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin görevinden istifa etmesinden kısa süre sonra gerçekleşiyor.Filistinli heyetlere hitap eden Lavrov, Moskova müzakerelerinin teknokrat bir hükümeti destekleme ihtiyacı konusunda "tüm gruplar arasında karşılıklı anlayış" ile sonuçlanacağını umduğunu söyledi.Moskova'nın uzun zamandır İsrail ve Filistin Yönetimi arasında "doğrudan görüşmeleri" savunduğunu söyleyen Rus Dışişleri Bakanı, bununla birlikte "kontrolleri dışındaki nedenlerden dolayı" bu görüşmelerin gerçekleşmediğini söyledi."Bu müzakerelerin ertelenmesinin bahanelerinden biri Filistin saflarında birliğin olmaması. Zira diğer taraf, Filistinliler adına kimin konuştuğunun bilinmediği bir ortamda müzakere yapmanın imkansız olduğunu savunuyor. İsa Peygamber Filistin'de doğdu. Onun sözlerinden biri şudur: 'Kendi içinde bölünmüş bir ev ayakta kalamaz'. Hz. İsa hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar tarafından onurlandırılır. Bence bu söz Filistin birliğini yeniden tesis etmenin zorluğunu yansıtıyor. Bu Filistinlilerin kendilerinden başka kimseye bağlı değildir."Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rus Orta Doğu uzmanlarının heyetlere yardımcı olmak ve danışmanlık vermek üzere hazır bulunduğunu da sözlerine ekledi.Gabuev, "Bu çatışma Rusya için bir nimet çünkü ABD ve Batı'nın dikkatini büyük ölçüde başka yöne çekiyor." ifadesini kullandı.