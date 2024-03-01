Fransa o mafya babasını iade ediyor

İtalya'nın en güçlü mafya yapılanması 'Ndrangheta'ya mensup olduğundan şüphelenilen Greco, 2006'da aldığı cezanın ardından ülkeden kaçmıştı.

Greco hakkında ikinci defa aynı kararı veren mahkemenin Nisan 2023'te aldığı ilk karar ülkenin en yüksek mahkemesi olan Yargıtay'dan geri dönmüş ve askıya alınmıştı.Yargıtay, Lyon Temyiz Mahkemesi'nin kararını usule ilişkin bir hata nedeniyle iptal etmiş ve Greco'nun iade davasının Fransa'da yeniden görülmesi gerektiğine hükmetmişti.İtalya'da aranan 64 yaşındaki Greco, 1991'de ülkenin güneyindeki Calabria'daki İtalyan mafyasından iki rakibini levye ile döverek öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.Şubat 2023'te Fransız polisi tarafından tutuklandığında ise Greco'nun Lyon yakınlarındaki Saint-Etienne şehrinde bir İtalyan restoranında pizza şefi olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.Üzerindeki sahte kimlikte Paolo Dimitrio adını taşıyan Greco, Temmuz 2021'de restoranın pizza tariflerini övmek için bir Fransız gazetesine demeç vererek dikkatleri çekmesi yakalanmasında önemli rol oynamıştı.