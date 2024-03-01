Fransa o mafya babasını iade ediyor

Yargıtay, Lyon Temyiz Mahkemesi'nin kararını usule ilişkin bir hata nedeniyle iptal etmiş ve Greco'nun iade davasının Fransa'da yeniden görülmesi gerektiğine hükmetmişti.
İtalya'da aranan 64 yaşındaki Greco, 1991'de ülkenin güneyindeki Calabria'daki İtalyan mafyasından iki rakibini levye ile döverek öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
İtalya'nın en güçlü mafya yapılanması 'Ndrangheta'ya mensup olduğundan şüphelenilen Greco, 2006'da aldığı cezanın ardından ülkeden kaçmıştı.
Şubat 2023'te Fransız polisi tarafından tutuklandığında ise Greco'nun Lyon yakınlarındaki Saint-Etienne şehrinde bir İtalyan restoranında pizza şefi olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.
Üzerindeki sahte kimlikte Paolo Dimitrio adını taşıyan Greco, Temmuz 2021'de restoranın pizza tariflerini övmek için bir Fransız gazetesine demeç vererek dikkatleri çekmesi yakalanmasında önemli rol oynamıştı.