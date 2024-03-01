Avrupa'daki uçaklar ne kadar güvenli?

2023'te dünyada uçuş güvenliği nasıldı?





Uçuş hacmi arttıkça, uçak içi güvenlik de arttı

2023 yılında hem jet hem de turboprop olmak üzere yaklaşık 37 milyon uçak hareketi gerçekleşti; bu rakam bir önceki yıla göre %17'lik bir artışa işaret ediyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) yeni araştırmasına göre, Avrupa'da uçuşlar kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en güvenli seviyede.Küresel havacılık için 2023 yıllık güvenlik raporundaki bulgular, sadece Avrupa'da 'tüm kaza' oranının 2022'de milyon sektör başına 0,98'den 2023'te 0,48 kazaya düştüğünü gösteriyor.Bu istatistik, kıtanın 5 yıllık ortalaması olan milyon başına 0,77 kazadan önemli ölçüde daha iyi.Avrupa 2018'den bu yana sıfır ölüm riskine sahip. Kaydedilen kazaların en büyük oranı, uçak mekaniği doğru çalışmadığında meydana gelen iniş takımı arızalarından kaynaklandı.AITA, havacılığın küresel olarak güvenlik konusunda etkileyici bir ilerleme kaydetmeye devam ettiğini belirtirken, Avrupa'nın en güvenli bölgelerden biri olduğunu söylüyor.Aslında, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik hariç olmak üzere, çoğu bölgede 2022'ye kıyasla 'tüm kazalar' oranında iyileşme görüldü.2023'te hiçbir bölgede jet gövde kaybı yaşanmazken, Asya-Pasifik ölümcül bir turboprop gövde kaybı kaydetti. Bu kaza Ocak 2023'te Nepal'de meydana gelen ve 72 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir kontrol kaybı kazasıydı.Kuzey Amerika'da ölümlü kaza olmadı, ancak 'tüm kazalar' oranı 2022'de milyon sektör başına 0,53 iken 2023'te 1,14'e yükseldi.Yine de bu rakam, bölge için 5 yıllık ortalama olan milyonda 1,21'den daha iyi.Tüm küresel sektörlerde 'tüm kaza' oranı milyonda 0,80 olarak gerçekleşti. Bu da her 1,26 milyon uçuşta bir kazaya eşit.Bu sadece 2022'deki 1.30'luk orana göre bir iyileşme değil, aynı zamanda son on yılın en düşük genel oranı.Uçuşlarda ölüm riski de özellikle son 5 yılda önemli ölçüde azaldı.