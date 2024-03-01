Polonya, Rusya'dan tarım ithalatını yasaklıyor

AB'nin Ukrayna tahıl ürünlerine uyguladığı yasak kalkıyor





Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya'nın Rus tarım ürünleri ithalatını yasaklayabileceğini söyledi.Letonya Başbakanı Evika Silina'nın Varşova ziyareti sırasında ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Tusk, Letonya'nın Rus ürünlerine uyguladığı ithalat yasağını inceleyeceklerini ve bu tür yasağı Plolonya'nın da uygulaması ihtimalini gözardı etmeyeceklerini belirtti.Avrupa'nın büyük bir bölümünde olduğu gibi Polonya'da da son haftalarda çiftçiler Avrupa Birliği'nin çevre düzenlemelerine ve 2022'den beri Ukrayna'nın tarım ürünlerine uyguladığı yasağı kaldırmasının haksız rekabete yol açtığını ileri sürerek protesto gösterileri düzenliyor.Gün içinde çiftçi liderleri ile görüşecek Tusk ise haksız rekabete Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerinin de neden olarak pazarı olumsuz etkilediğini belirtti.