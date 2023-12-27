Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, Rusya’yı yalanladı /27 Aralık 2023 10:00

Ukrayna, Rusya’yı yalanladı

Ukrayna Genelkurmay Bavşkanı Valery Zalouzhny, kuvvetlerinin, Moskova'nın önceki gün tamamen ele geçirdiği söylediği Marinka kasabasının "kenar mahallelerine" doğru çekildiğini söyledi.

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Ukrayna, Rusya’nın ülkenin doğusundaki Donetsk yakınlarındaki Marinka kasabasında kontrolü tamamen ele geçirdiği iddiasını yalanlarken, birliklerinin kasabasının dış bölgesine çekildiğini duyurdu.

Ukrayna ordusu, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Marinka tarafından tamamen alındığı yolundaki dünü açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Bavşkanı Valery Zalouzhny yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin, Moskova'nın önceki gün tamamen ele geçirdiği söylediği Marinka kasabasının "kenar mahallelerine" doğru çekildiğini söyledi.

Zalouzhny, "Marinka'nın kenar mahallelerine taşınmış olmamız halkın tepkisine neden olmamalı." dedi.

Ukrayna ordusu sözcüsü Oleksandr Shtupun ise Marinka’da çatışmaların sürdüğünü bildirdi.

Haber ajanslarına göre bölgedeki yoğun çatışmalarda kasaba büyük ölçüde tahrip oldu.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, bu kasabanın kontrolünün ele alınmasının Moskova'nın Batı'ya yönelik taarruzunu sürdürmesine olanak sağladığını söylemişti.
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