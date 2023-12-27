Seçimlerinde hile suçlaması

Protestolar pazar akşamı şiddete dönüşürken 38 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Sırbistan'da ana muhalefet partisinin önde gelen isimlerinden Marinika Tepic, 17 Aralık'ta düzenlenen erken genel seçimlerin ardından başlattığı açlık grevini devam ettireceğini duyurdu.İktidarın seçimlerde "yaygın oy hilesi" yaptığını iddia eden ve dokuz gündür açlık grevinde olan Tepi, sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen tıbbi tavsiyelere uymayarak diğer beş siyasetçi ile birlikte başladığı eyleme devam edeceğini dile getirdi.Tepi'nin üyesi olduğu "Şiddete Karşı Sırbistan İttifakı", iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'ni (SNS), seçimlerde geniş kapsamlı hile yapmakla suçluyor.Popülist çizgideki Rusya yanlısı mevcut hükümet yetkilileri ise bu iddiayı reddediyor.Seçimlerin ardından beş meslektaşıyla birlikte açlık grevine başlayan Marinika Tepic'in sağlık durumunun pazar günü kötüleşmesi üzerine pazartesi gününden itibaren günde iki kez damardan serum takıldı.Tepic, Reuters'a verdiği mülakatta, doktorlardan oluşan bir ekibi beklediğini ama eylemini sona erdirmek için daha fazla tıbbi tavsiyeyi reddetmeyi planladığını söyledi."Muhtemelen benden açlık grevini bırakmamı isteyecekler ve ben de onlardan bu mücadelenin devam etmesine yardımcı olmalarını isteyeceğim." diyen Tepic, "Bu bizim özgürlüğümüz için verdiğimiz bir mücadele." diye konuştu.Açlık grevi yapan eylemciler, Belgrad'ın merkezinde yer alan ve bir zamanlar parlamento binası olarak kullanılan devlet seçim komisyonu ofisinde bulunuyor.Çocuklarından bahseden Tepic, gözyaşlarına hakim olamadı.Tepic, "Onlara bir gün utanmayacağınızı söylüyorum. Çocuklarımız için daha iyi bir ülkeyi güvence altına almak zorundayız." ifadesini kullandı.Yetkilileri seçmen listelerine daha önce ölmüş kişileri dahil etmek ve Bosna ve Kosova'dan seçmen ithal etmekle suçlayan Tepic, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tüm seçim sürecinin yeniden gözden geçirilmesi için uluslararası bir misyon arayışı içerisindeyiz. Seçimin iptal edilmesini ve 5, 6 ay içinde daha iyi koşullarda yeni bir seçim yapılmasını istiyoruz."Erken genel seçimin yerini siyasi gerginliğe bıraktığı Batı Balkan ülkesinde Devlet Seçim Komisyonu'nun (RIK) verilerine göre, SNS, oyların yüzde 46,72'sini alarak yarışı ilk sırada bitirdi.Şiddete Karşı Sırbistan İttifakı yüzde 23,56 ile ikinci, Sırbistan Sosyalist Partisi ise yüzde 6,56 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.Pazartesi günü açıklama yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), iktidardaki partinin medyanın gücü, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in etkisi ve oy satın alma gibi usulsüzlükler yoluyla haksız bir avantaj elde ettiği değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca AGİT, seçimlerde oylama gizliliğinin ihlali ve grup halinde oylama gibi birçok usul eksikliğinin gözlemlendiğini açıkladı.Şiddete Karşı Sırbistan İttifakı, seçim sonuçlarının ardından Seçim Komisyonu önünde her gün protesto gösterileri düzenlemeye başladı.Avrupa Komisyonu, "Seçim usulsüzlüklerine ilişkin şikâyetlerin gerektiği şekilde soruşturulması ve ele alınması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.AB Komisyonu'nun açıklamasında ayrıca, "Barışçıl gösteri hakkı desteklenmekle birlikte şiddet çözüm değil ve kabul edilemez. Polis eylemleri orantılı olmalı, hukukun üstünlüğü çerçevesinde temel haklara saygı göstermeli. Avrupa Birliği sükûnet ve diyalog çağrısında bulunmaktadır." denildi.Bu arada Sırbistan'daki muhalefet partileri, AB'ye mektup göndererek AB üyelik sürecinde bir ülkede siyasi gerginliğe neden olan seçimlerdeki usulsüzlüklere ilişkin uluslararası soruşturma açılması için yardım istedi.