O Afgan göçmenler de sınır dışı edildi

Pakistan'ın ülkedeki belgesiz göçmenleri zorla sınır dışı etme kararı, resmi işlemleri bitene kadar bu ülkede bulunan ve ABD'ye gitmeyi bekleyen çok sayıda Afganistan vatandaşını da olumsuz etkiledi.



İnasan hakları savunucusu gruplar ve Afgan aktivistler, İslamabad'ın sınır dışı uygulaması nedeniyle çok sayıda kişinin zorla Afganistan'a gönderildiğini bildirdi.



Pakistan'ın belgesiz göçmenleri deport kararı, bu ülkede bulunan çoğunluğu Afgan 1,7 milyon kişiyi etkiliyor.



Şu ana kadar yüz binlerce Afganistan vatandaşı zorla Pakistan'dan çıkarıldı.



Reuters'ın hak savunucularına dayandırdığı haberine göre Pakistan makamları, ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği'nin ABD'ye yerleştirilecek göçmenlerin korunmasına yönelik taleplerini genellikle göz ardı ediyor.



Söz konusu durum, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nin kapalı olması ve ülkeye döndüklerinde karşılaşacakları insan hakları ihlallerinin yanı sıra mali ve insani krizlerle mücadele etmek zorunda kalacak Afganların (daha iyi bir yaşam) mücadelesini çok daha zorlaştırıyor.



Birleşmiş Milletler, 1 Kasım'dan bu yana 450 binden fazla Afgan'ın ülkesine gönderildiğini, ancak birçoğunun halihazırda sınır kapısı yakınlarında ve zorlu kış şartları altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtiyor.



Afgan göçmenlerin ABD'ye yerleştirilmesi için faaliyet yürüten hak gruplarının çatı kuruluşu "AfghanEvac" isimli STK'nın Direktörü Shawn VanDiver, ABD'de özel göçmenlik vizesi veya mültecilerin yeniden yerleştirilmesi için işlem gören en az 130 Afgan'ın Pakistan'dan sınır dışı edildiği bilgisini paylaştı.



ABD ve Batılı ülkeler, 2001'de Taliban'ın devrilmesi ve 20 yılın ardından yeniden iktidarı ele geçirmesi sürecinde kendileri ile çalışan Afganistan vatandaşlarını ülkelerine götürerek kalıcı sığınma hakkı tanımıştı.



Ancak 2021 yılındaki kaotik çekilme ve tahliye sürecinde geride on binlerce kişi kalmıştı.



Bu kişiler, Taliban'ın kendilerinden "Batılılarla çalıştığı" suçlamasıyla intikam alacağı korku ve endişesini taşıyor.



AfghanEvac'ın veirlerine göre, Pakistan polisi 230'dan fazla Afgan'ı gözaltına aldı ancak 80 kadarını serbest bıraktı.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, adının açıklanmaması kaydıyla verdiği mülakatta, ABD'nin "bu tür vakaları takip etmek için resmi bir kanalının olmadığını" söyledi.



Aynı yetkili, ABD'ye yerleştirilmeyi beklerken sınır dışı edilen Afganların sayısının da "çok az" olduğunu iddia etti.



Pakistan iç ve dışişleri bakanlıkları konuya dair soruları yanıtsız bıraktı.



ABD'li yetkililer, 1 Kasım öncesi Pakistan makamlarına ülkeye yerleştirilmek üzere işlemi devam eden yaklaşık 25 bin Afganistan vatandaşının isminin bulunduğu bir liste ile koruma mektubu sunmuş.



VanDiver ve adlarının açıklanmasını istemeyen diğer iki Batılı diplomatik kaynak, Pakistanlı yerel makamların çoğu durumda bu mektupları görmezden geldiğini belirtiyor.



ABD'den verilen koruma mektubu Pakistan polisine gösterdiği halde sınır dışı edilen bazı aileler, gözaltına alındıklarını ve zorla sınır dışı edildiklerini anlattı.