Kanada, tutuklu iki vatandaşına tazminat ödeyecek

Çin'in, "rehine diplomasisi"nin kurbanı mı oldular?





Kanada hükümeti, Çin cezaevlerinde “casusluk” suçlamasıyla yaklaşık 3 yıl hapis yatan Michael Spavor ve Michael Kovri isimli vatandaşlarına milyon dolarlık bir tazminat ödemek için hazırlanıyor.Kanada basınının aktardığını göre avukatlar, 2018 yılında gözaltına alınan iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig ile ilgili olarak hükümet yetkilileriyle tazminat görüşmelerinde bulunuyor. Avukatlar, hükümetle yeni yılın başına kadar bir tazminat anlaşması sağlanmasını umut ediyor.Basına göre hükümet, Spavor'un devletin güvenlik raporlama programını gündeme getirebilecek olası bir dava açmasından ciddi bir şekilde endişe ediyor.Basına sızan haberlere göre Kanada hükümeti Çin’de yönetimin keyfi kararıyla cezaevinde yatan iki vatandaşına kişi başı 3 milyon Kanada Doları ödemek için hazır.Ancak Spavor'un avukatı, müvekilli için Kanada hükümetinin “ihmali” dolayısıyla 10 milyon talep ediyor.Reuters’in haberine göre Kanada hükümeti şu ana kadar basında çıkan iddialara bir yanıt vermedi.Kovrig ve Spavor'un gözaltına alınması, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasının ardından gelmişti.Kanada Başbakanı Trudeau'dan Çin'in bir Kanada vatandaşını 11 yıl hapse mahkum etmesine tepkiBatı medyasında olayla ilgili Çin'in, "rehine diplomasisi" yürüttüğü eleştirileri yapılmıştı.Çin, Ottawa ve Washington'un Pekin'le olan anlaşmazlığının merkezinde yer alan vatandaşına karşı, iki Kanadalıyı bin günden fazla bir süre boyunca gözaltına tutmuştu.