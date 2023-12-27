Samanyolu Haber /Dünya / 'İran uranyum zenginleştirme sürecini yeniden hızlandırdı' /27 Aralık 2023 10:23

'İran uranyum zenginleştirme sürecini yeniden hızlandırdı'

Reuters tarafından görülen ve üye ülkelere gönderilen açıklamada, İran'ın "yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığı ve 2023 ortasından itibaren üretimde daha önce yapılan azaltmayı tersine çevirdiği" belirtildi.

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), üye ülkelere gönderilen gizli bir raporda İran'ın uranyum zenginleştirme hızındaki yavaşlamayı durdurarak nükleer silah sınıfına yakın bir seviyeye çıkardığını duyurdu.

Reuters tarafından görülen ve üye ülkelere gönderilen açıklamada, İran'ın "yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığı ve 2023 ortasından itibaren üretimde daha önce yapılan azaltmayı tersine çevirdiği" belirtildi.

Uranyum zenginleştirme hızındaki yavaşlama sürecinin tersine çevrilmesi uranyum saflığının yüzde 60'a yaklaşması anlamına geliyor. Bu saflık da ülkenin nükleer silaha sahip olmasına imkan tanıyor.  

UAEA'ye göre İran'ın halihazırda yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş, daha da zenginleştirilirse üç nükleer bomba yapmaya yetecek kadar uranyumu bulunuyor. İran nükleer silah arayışını reddetse de elinde daha düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum olduğu da tahmin ediliyor.

İran geçen haziranda zenginleştirme hızında yavaşlamaya gitmişti. Bu kararın nedeninin 2023 başlarında İran'da tutulan ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasına yol açan ABD ile İran arasındaki gizli görüşmeler olduğu düşünülüyordu.

"Zenginleştirilen uranyum miktarı ayda 3 kg'den 9 kg'ye çıkarıldı"

UAEA, yavaşlamadan bu yana, İran'ın uranyum zenginleştirme tesislerinde ayda yaklaşık 3 kg oranında yüzde 60'a kadar uranyum zenginleştirildiğini ileri sürdü.

Üye ülkelere gönderilen raporda "Ajans, Kasım 2023'ün sonundan bu yana İran'ın toplamda yüzde 60 U-235'e kadar zenginleştirilmiş uranyum üretme hızının ayda yaklaşık 9 kg'a yükseldiğini teyit etmektedir" denildi.

UAEA,  yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 42 kg uranyumu, nükleer bomba yapımının ihtimal dışı bırakılamayacağı miktar olarak görüyor.
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