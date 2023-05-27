Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna: Rusya'ya karşı saldırı başlatmaya hazırız /27 Mayıs 2023 12:08

Ukrayna: Rusya'ya karşı saldırı başlatmaya hazırız

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, ülkesinin Rus güçlerine karşı uzun beklenen karşı saldırıya hazır olduğunu söyledi.

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Danilov BBC’ye yaptığı açıklamada herhangi bir tarih vermedi ancak Rusya lideri Vladimir Putin’in işgal güçlerinden toprak geri almak için saldırının “yarın, yarından sonra ya da bir hafta içinde başlayacağını” belirtti.

Danilov, Ukrayna hükümetinin bu kararda “hata yapma hakkı olmadığını” çünkü bunun “kaybedemeyecekleri tarihi bir fırsat olduğunu” vurguladı.

Danilov görevi itibariyle Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin savaş kabinesinin tam kalbinde.

BBC’ye verdiği söyleşide, Zelenskiy’nin kendisini karşı saldırının konuşulacağı toplantıya çağırdığı bir telefon mesajıyla yarıda kaldı.

Danilov söyleşimiz sırasında Wagner paralı asker şirketinin Bahmut kentinden çekildiğini, ancak diğer üç konumda yeniden toparlandıklarını belirtti.

Ukrayna aylardır bir karşı saldırı hazırlığında. Ancak ülke askerlere eğitim vermek ve Batılı müttefiklerinden askeri malzeme almak için mümkün olduğunca çok zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Bu sırada Rus güçleri de savunma yapmaya hazırlanıyor. Bu karşı saldırı kritik önemde çünkü Kiev’in Ukrayna halkına ve Batılı müttefiklerine Rus hatlarını geçebileceğini ve topraklarının bir kısmını geri alabileceğini göstermesi gerekiyor.

Danilov Ukrayna güçlerinin hazır olup olmadığı sorusuna “Biz daima hazırız. Ülkemizi savunmaya her zaman olduğu kadar hazırız. Bunun bize Tanrı tarafından bize, ülkemize verilen tarihi bir fırsat olduğunu anlamalıyız. Gerçekten bağımsız, büyük bir Avrupa ülkesi olmak için kaybedemeyiz” yanıtını verdi .

“Yarın, yarından sonra, bir hafta içinde olabilir” diyen Danilov “Başlangıç tarihi vermem garip olur. Bunu yapamam. Ülkemizin önünde bir görev var ve hata yapmaya hakkımız yok” ifadelerini kullandı.

Danilov karşı saldırının zaten başladığı iddialarını da yalanladı ve “Rus komuta merkezlerini ve askeri malzemelerini tahrip etmenin, işgalin başladığı geçen yılın 24 Şubat’ından bu yana Ukrayna silahlı kuvvetlerinin görevi olduğunu vurguladı.
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