Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna Sivastopol'u, Rusya ise Kiev ve Livov’u vurdu /24 Mart 2024 16:42

Ukrayna Sivastopol'u, Rusya ise Kiev ve Livov’u vurdu

Dün gece Ukraynalı birlikler, Rusya’nın deniz filosunun bulunduğu Sivastopol’a son zamanların en büyük füze saldırısını gerçekleştirdi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Çok sayıda füze ile yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 1 vatandaş hayatını kaybederken 4 kişi ağır yaralandı.

Sivastopol Valisi Mihail Razvozhaev, son zamanların en büyük saldırısının Sevastopol'da püskürtüldüğünü söyledi. 65 yaşındaki bir vatandaşın evine roket parçası isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Dört kişi yaralandı. Kent merkezinde konutların camları kırıldı.

Kırım’a yapılan saldırılarla aynı saatlerde Belgorod şehri de büyük bir saldırıya uğradı. Hava savunma sistemleri şehir üzerinde 19 roketi imha etti. Saldırılarda iki kişi yaralandı.

Rusya Kiev ve Livov’u vurdu

Bunun üzerine Rusya karşı atak ile Ukrayna'ya füze saldırısında bulundu. Halk sığınaklara indi. Kiev'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Batı sınırındaki Lviv şehri de hedef alındı. Polonya silahlı kuvvetleri, sınıra yakın bölgelerin vurulması üzerine savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiğini bildirdi.
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