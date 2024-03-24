Erdoğan, Putin’le telefonda görüştü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





TASS Haber Ajansı Erdoğan’ın Putin’i telefonda aradığını yazdı.







Diğer Rus basını, Rus istihbaratının yakaladığını belirttiği saldırganların Rusya’ya Türkiye’den geldiklerini söylemelerinin Erdoğan’ın Putin’i aramasında etkili olduğu yorumunu yaptı.





Habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak Moskova'da meydana gelen terör saldırısı için taziyelerini iletti.





Erdoğan’ın Putin’le telefon görüşmesinin, Moskova’da gerçekleşen elim terör saldırısının ardından yakalanan teröristlerden birisinin ilk ifadesinde ‘Türkiye’den 4 Mart’ta Rusya’ya geldiğini ve Türkiye’de bazı gruplarla eğitim aldığını itiraf etmesinin’ ardından gelmesi dikkat çekti.





Terör olayının hemen ardınan Hakan Fidan, Sergey Lavrov’u arayarak Erdoğan’ın Putin’e taziyelerini iletmişti.





Görüşmeye ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, “Türkiye ile Rusya arasında terörle mücadele konusundaki işbirliğinin hızlandırılması fikrine desteğini belirtti” ifadelerine yer verildi.





Görüşmede Moskova’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Başkan Erdoğan, Sayın Putin’e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.





Ankara’dan yapılan açıklamada ise Erdoğan’ın, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtiliyor.