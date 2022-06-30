Ukrayna, Suriye ile ilişkisini kestiğini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donbass bölgesindeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerini tanıdığı için Suriye ile ilişkilerini kestiklerini açıkladı.





Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada "Ukrayna ile Suriye arasında artık ilişkiler olmayacak" dedi. Suriye'nin kararının "değersiz" olduğunu savunan Ukrayna lideri, Suriye'ye yönelik yaptırım baskısının "daha da artacağını" sözlerine ekledi.





Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Rusya yanlısı Donetsk ve Lugansk yönetimlerini tanıma kararı aldığını dün duyurmuştu.