Ukrayna’ya ilk F16’lar Polonya’dan mı?

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Polonya Başbakanı, bir kaç ay önce MiG savaş uçaklarının Kiev yönetimine teslim edildiği gibi F16’ların da NATO ülkeleriyle koordinasyon içinde nakledilmesi gerektiğini, burada tam bir koordinasyon içinde hareket edeceklerini söyledi.



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’da benzer bir açıklamada bulunmuş ve “F-16 savaş uçağı temini için çalışmalar devam ediyor. NATO ile koordineli olarak bize göndermeye hazır olan Polonya'dan olumlu sinyaller var.” demişti.



Öte yandan Yermak, Ukraynalı pilotların Batılı savaş uçaklarını kullanabilmeleri için en az 6 aya ihtiyacı olacağını, eğitimin hemen başlaması gerektiğini belirtti.



Daha önce ise Politico gazetesinin bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ‘’Batılı askeri yetkililer modern tankların tedarikinden sonra şimdi de Ukrayna'ya savaş uçağı teslimatını tartışıyorlar’’ yazmıştı.



Politico'ya göre, savaş uçağı tedariki konusundaki tartışma, tanklar hakkındaki tartışmadan daha karmaşık ve zor olacak.



Haberde, bazı Avrupalı diplomatların, kendi ülkelerinde Kiev'e savaş uçağı tedarikinin artık kötü bir fikir olarak görülmediğini söylediğini aktarıyor.



Gazete, aynı zamanda, Ukrayna'nın müttefikleri arasında bu hareketin çatışmanın daha da tırmanmasına yol açabileceğine dair korkuların devam ettiğini belirtiyor.