Samanyolu Haber /Dünya / "Ukrayna yeni bir anlaşma taslağı sundu" /07 Nisan 2022 15:08

"Ukrayna yeni bir anlaşma taslağı sundu"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunda 43. güne girildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna dün, İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu” dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'ya çarşamba günü(dün) yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu açıkladı. Lavrov yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın taslağının İstanbul'daki toplantıda belirtilen hükümlerden farklı olduğunu söyledi.

Lavrov, “Ukrayna bize taslak anlaşması sundu. Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı” dedi.

“ABD, Zelenski'yi savaşmaya devam etmeye zorluyor” diyen Lavrov, “Ukrayna ile görüşmeye devam edeceğiz, kendi taslak planımızı geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri Bakanı, “Ukrayna, Kırım ve Donbas'ın Putin ve Zelenksi görüşmesinde ele alınmasını önerdi, bu bizim için kabul edilemez” şeklinde konuştu.

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