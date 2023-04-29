Ukrayna'da füzeler sivilleri vurdu

Rusya’nın uzun bir aradan sonra Ukrayna’da başkent Kiev dahil birçok kente yeniden düzenlediği füze saldırısında dördü çocuk en az 22 sivilin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.







Rusya’nın 50 gün aradan sonra ilk kez önceki gece sabaha karşı yaptığı hava saldırılarında, füzelerin önemli bir kısmı havada imha edilirken bazıları sivil yerleşimlere isabet etti. Ukrayna’nın orta bölgesinde yer alan Çerkasi ilinin Uman ilçesinde üçü çocuk 20 sivil, Dnipro kentinde ise birisi üç yaşında bir çocuk ve annesi yaşamını yitirdi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa saldırıların amacının Ukraynalı ihtiyat kuvvetlerini vurmak olduğu ve bu hedefin yerine getirildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, saldırılarında Ukrayna’da iki akaryakıt deposunun ve bir inşaat malzemeleri deposunun imha edildiği dile getirildi.





KARŞI TAARRUZ BAŞLAYACAK

Rusya, füze saldırılarında öncelikli olarak Ukrayna’ya Batı’dan silah sevkıyatını önlemeyi ve Kiev’in karşı taarruzunu sabote etmeyi planlıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, dün karşı taarruzun son safhasında olduğunu söyledi. Ukrayna bir aya başlaması beklenen karşı taarruzla Rusya ve Donbas’taki Rus kuvvetleri ile Kırım’daki birlikler arasındaki kara bağlantısını keserek Kırım’a yaklaşmaya çalışacak.