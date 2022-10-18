Ukrayna'da sirenler yeniden çalıyor:

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu sabah da patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Kiev’in kuzeyinde enerji altyapısını hedef aldığını söyledi.



Reuters’ın aktardığı habere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, Rus güçlerinin bir enerji tesisini vurduğunu söyledi.



Kiev Belediye Başkanı da “kritik altyapının” hedef alındığını açıkladı.



Kiev’e dün de kamikaze dron’larıyla hava saldırıları düzenlenmişti. Ukraynalı yetkililer, en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.



Patlamaların duyulduğu Harkov kentinde, metro ve trenlerin durdurulduğu açıklandı.