Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'daki Rus askerlerin eski komutanı 'gizemli hastalıktan' öldü /18 Ağustos 2023 09:13

Ukrayna'daki Rus askerlerin eski komutanı 'gizemli hastalıktan' öldü

Geçen sene kısa süreliğine Rusya'nın Ukrayna'daki işgal kuvvetlerinin başına getirilen Albay General Gennadi Zidko, ne olduğu açıklanmayan bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

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Habarovsk Valisi Mikhail Degtyarev, çarşamba günü Zidko'nun "uzun süre bir hastalıkla mücadele ettikten sonra" hayatını kaybettiğini bildirdi. Zidko, Habarovsk'u da kapsayan Doğu Ordu Bölgesi'nin başında bulunmuştu.

Bağımsız gazeteci Dmitri Kolezev, gizli bir kaynağın kendisine Zidko'nun uzun süredir kanserle mücadele ettiğini ve bu yüzden ölümün şüpheli olmadığını söylediğini aktardı.

ABD ve Avrupa Birliği, bu sene başında, "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir parçası olduğu gerekçesiyle" Zidko'yu yaptırım listesine almıştı.

Conflict Intelligence Team'in aktardığına göre Zidko, Mayıs 2022 sonunda Ukrayna'daki Rus askerlerinin komutanı yapıldı. BBC Rusça servisinin aktardığına göre Zidko, Temmuz 2022'nin başında, "askeri başarısızlıklar" nedeniyle, "sessizce" görevden alındı.

Zidko, 2016-2018 arası Suriye'deki Rus askerlerine liderlik yapmıştı.
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