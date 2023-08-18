Kanarya adalarında büyük orman yangını: 3 bin kişi tahliye edildi

Kanarya adalarından Tenerife'de salı akşamı başlayan orman yangınınısöndürme çalışmaları sürüyor. Yetkililer, perşembe günü de çok güçlü bir yangına karşı mücadele ettiklerini belirtti. Binlerce kişi yangının etkili olduğu alandan tahliye edilirken, yangın bölgesindeki ada sakinlerine dumanın yol açtığı hava kirliliği nedeniyle evlerinden çıkmama çağrısı yapıldı. Polisin verdiği bilgilere göre, perşembe akşamına kadar yangında en az 3 bin 200 hektarlık alan kül oldu.





Yangın söndürme çalışmalarına 400 itfaiye görevlisinin yanı sıra İspanya'nın arama-kurtarma ekibi Askeri Acil Durum Birimi'nden (UME) askerlerin, 17 yangın söndürme uçağı ile helikopterin katıldığı bilgisi verildi.





Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, "son 40 yılın en ağır yangını" ile karşı karşıya olduklarını söyledi.





Polis yetkilisi Luis Sanros da yerel medya organlarına açıklamasında, "olağan dışı şekilde hareket eden şiddetli bir yangınla" mücadele ettiklerini belirtti. Yetkililer aşırı sıcakların ve hava koşullarının yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığına dikkat çekti.





Salı akşamı adanın kuzeydoğu kesiminde başlayan yangın nedeniyle 10 köy boşaltılırken adanın bu bölgesine giden yollar da kapatıldı. Ayrıca İspanya'nın en büyük dağı ve turistlerin de uğrak noktası olan Teide Yanardağı'na girişler de durduruldu. Tahliye edilen 3 bin dolayında kişi ise geçici barınma merkezlerine yerleştirilirdi.



