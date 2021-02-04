Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'daki termik santralde patlama: Halka 'camlarınızı açmayın' çağrısı /04 Şubat 2021 00:32

Ukrayna'daki termik santralde patlama: Halka 'camlarınızı açmayın' çağrısı

Ukrayna'nın Energodar kentindeki termik santralde bir patlama yaşandığı ve patlama sonrasında yetkililerin bölgedeki halka evlerinin camlarını açmama çağrısında bulunduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Ukrayna’nın Energodar şehrindeki termik santralde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle şehrin yarısı karanlığa gömüldü.

Ukrayna’nın Zaporoji Bölgesi’ne bağlı Energodar şehrindeki termik santralde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından santralde yangın çıkarken, olay yerine 5 itfaiye aracı sevk edildi. Patlamadan sonra şehirde elektrik kesintisi yaşanırken, şehrin yarısı karanlığa gömüldü. Şehirde, elektrik kesintisinin yanı sıra su ve internet kesintileri de yaşandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara evlerinin camlarını açmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Energodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saat ile 19.27’de meydana geldiğini duyurarak, “Patlamadan yarım saat sonra, elektrik kesintileri düzeltilmeye başlandı. Elektrikler sağlık sektöründe kesintisiz çalışıyor. Zaporoji Nükleer Santrali’nden de bilgi aldık problemsiz çalışıyor” dedi.

İtfaiye ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin termik santraldeki müdahalesi devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'daki termik santralde patlama: Halka 'camlarınızı... Sonraki Haber >>

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

Buz tutan gölden ilginç görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:27:36