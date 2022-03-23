Ukrayna'dan 9 insani koridor için anlaşma sağlandı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri saldırı sürerken, sivillerin bölgeden tahliyesi de devam ediyor.





Bu kapsamda 9 adet insani koridor için iki ülke yetkililerinin anlaşmaya vardığı ifade edildi.







Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Ukrayna'nın kasaba ve şehirlerinde mahsur kalan sivilleri tahliye etmek için dokuz "insani koridor" üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Vereşçuk Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Mariupol'dan güvenli bir geçiş için Rusya ile anlaşmaya varıldığını söyledi.