Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'dan 9 insani koridor için anlaşma sağlandı /23 Mart 2022 21:57

Ukrayna'dan 9 insani koridor için anlaşma sağlandı

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta sivillerin bölgeden tahliyesi için iki ülke arasında 9 adet insani koridor konusunda anlaşma sağlandığı beliritldi.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri saldırı sürerken, sivillerin bölgeden tahliyesi de devam ediyor.

Bu kapsamda 9 adet insani koridor için iki ülke yetkililerinin anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Ukrayna'nın kasaba ve şehirlerinde mahsur kalan sivilleri tahliye etmek için dokuz "insani koridor" üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Vereşçuk Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Mariupol'dan güvenli bir geçiş için Rusya ile anlaşmaya varıldığını söyledi.
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