Elektrik ve enerji maliyerlerinde yaşanan artışları eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, vatandaşın karşı karşıya bulunduğu tabloyu özetledi.





"Asgari tüketimde bile ikiye katlanan fatura yükü; memur maaşı ve asgari ücrette yapılan artışın neredeyse tamamını eritti” diyen Akın, enerji fiyatlarında indirim yapıldığı söylemini de gerçekçi bulmadığını belirtti.





1.060 TL'DEN 2.075 TL'YE ÇIKTI







Elektrik ve akaryakıt başta olmak üzere enerji faturaları bir yılda ikiye katlandı. Sadece üç kalemde yapılan enerji harcaması bir yılda 1060 liradan 2075 liraya çıktı.

Buna göre ısınma amaçlı doğal gaz kullanan, asgari elektrik tüketimi yapan ve bir depo benzin harcayan bir ailenin enerji faturalarının toplamı 1060 liradan 2075 liraya çıkmış oldu. Buna göre bir ailenin üç kalemde faturası yüzde 95,75 artmış oldu.





"AKP TARİHİN EN BÜYÜK ZAMMINI YAPTI"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Fatura yükünün bir yıl içinde ikiye katlanması, iktidarın enerjide indirim yapıldığı algısının da gerçek olmadığını gösterdi. Asgari tüketimde bile ikiye katlanan fatura yükü; memur maaşı ve asgari ücrette yapılan artışın neredeyse tamamını eritti” dedi.



Dört kişilik bir ailenin 240 kilovatsaat elektrik tüketiminin Mart 2021 tarihinde faturaya yansıması 190 lira olarak hesaplanırken, aynı miktarda elektrik tüketimi mart 2022’de 310 liraya çıktı. Benzer bir şekilde ısınma amaçlı kullanılan doğalgazın 300 metreküp fiyatı da 540 lira tutarındaydı. Aynı fatura 2022 mart ayında 820 liraya tırmandı.Dizel aracın bir depo akaryakıt masrafı da geçtiğimiz yıl 330 lira iken, bu yılın aynı ayında 1035 liraya dolmaya başladı.