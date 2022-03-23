Samanyolu Haber /Gündem / Yemeksepeti kuryeleri harekete geçti /23 Mart 2022 22:17

Yemeksepeti kuryeleri harekete geçti

Kendilerine ‘Nankör’ diyen Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın hakkında suç duyurusunda bulunan Yemeksepeti kuryeleri, Çağlayan Adliyesi önünde 'Nankör sensin Nevzat Aydın' yazılı pankart açtı.

SHABER3.COM

Zorlu çalışma koşulları ve geçin sıkıntıları konusunda gündeme gelen kuryelerden Yemeksepeti için çalışna bir grup, kendilerine 'nankör' diyen Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre düşük ücret zammı, zorlu çalışma koşulları ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı haftalardır eylemde olan Yemeksepeti kuryeleri, son olarak kendilerine ‘Nankör’ diyen Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde Çağlayan Adliyesi'ne gelen Yemeksepeti işçileri 'Nankör sensin Nevzat Aydın' pankartı açtı.

Adliye önünde basın açıklaması yaşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Suç duyuruları diğer illerde devam edecektir. Türk Ceza Kanunu'nun 117. ve 118. maddesine göre suç duyurusu yapılacaktır. Bir tarafta hakaret bir tarafta işten atma tehditi vardır" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yemeksepeti kuryeleri harekete geçti Sonraki Haber >>

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:24:20