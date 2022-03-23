Yemeksepeti kuryeleri harekete geçti

Zorlu çalışma koşulları ve geçin sıkıntıları konusunda gündeme gelen kuryelerden Yemeksepeti için çalışna bir grup, kendilerine 'nankör' diyen Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre düşük ücret zammı, zorlu çalışma koşulları ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı haftalardır eylemde olan Yemeksepeti kuryeleri, son olarak kendilerine ‘Nankör’ diyen Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. düşük ücret zammı, zorlu çalışma koşulları ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı haftalardır eylemde olan Yemeksepeti kuryeleri, son olarak kendilerine ‘Nankör’ diyen Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde Çağlayan Adliyesi'ne gelen Yemeksepeti işçileri 'Nankör sensin Nevzat Aydın' pankartı açtı.Adliye önünde basın açıklaması yaşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Suç duyuruları diğer illerde devam edecektir. Türk Ceza Kanunu'nun 117. ve 118. maddesine göre suç duyurusu yapılacaktır. Bir tarafta hakaret bir tarafta işten atma tehditi vardır" diye konuştu.