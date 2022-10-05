Samanyolu Haber /Dünya / Ukraynalı sığınmacıları evinde ağırlayana 150 avro yardım /05 Ekim 2022 23:59

Ukraynalı sığınmacıları evinde ağırlayana 150 avro yardım

Fransa'da, savaştan kaçan Ukraynalıları evinde ağırlayan ailelere 150 avro yardım yapılacağının açıklandığı duyuruldu.

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Ukrayna'daki Rus saldırıları sürerken, savaşın başından bu yana ise milyonlarca Ukraynalı ülkelerlerini terk etmek durumunda kaldı.

Özellikle Avrupa'nın farklı ülkelerine dağılan Ukraynalı savaş göçmenleri için Fransa'da ise yeni bir destek paketinin açıklandığı aktarıldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Fransa’da Ukraynalı sığınmacıları evinde ağırlayan ailelere 150 avro yardım edilecek.

Kent ve konuttan sorumlu bakan Olivier Klein düzenlemenin savaştan kaçan Ukraynalıları kapsadığını belirtti.

Fransa yönetimi, özellikle Arap ve Afrikalı göçmenlere yönelik ayrımcı davrandığı, ancak Ukraynalılar söz konusu olduğunda çifte standart uyguladığı gerekçesiyle insan hakları savunucuları tarafından sık sık eleştiriliyor.
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