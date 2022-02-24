Samanyolu Haber /Gündem / Ukraynalılar, esir alınan Rus askerlerini sosyal medyada paylaşıyor /24 Şubat 2022 16:07

Ukraynalılar, esir alınan Rus askerlerini sosyal medyada paylaşıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ordusunu Kiev'e gönderdi. Sosyal medyadan paylaşılan videolarda Rusya ordusunun helikopterlerle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdiği görülüyor. Kiev halkı büyük bir şok içinde evlerinde bekliyor. Doğu bölgesinde de yoğun çatışmalar devam ediyor. Sosyal Medyadan bazı esir alınmış Rus Askerlerin de görüntüsü paylaşılıyor

Rus ordusu helikopterlerle Kiev'e girdi

Ukrayna vatandaşları sosyal medyadan savaş videoları paylaşmaya devam ediyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdiği o anlar saniye saniye kaydedildi. Hava bombardımanı yapan Rus ordusu, helikopterlerle birlikte başkent Kiev'e girdi. Aynı şekilde Doğu'da da çatışmalar var.

Ukrayna halkı korku içinde evlerinde bekliyor. Rus helikopterlerinin Kiev'e girdiği andaki görüntüleri paylaşıldı. Rusya, karadan olduğu gibi havadan da yoğun bombardımanını sürdürüyor.



İKİ HELİKOPTERİ VURDULAR
Ukrayna Silahli Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında iki Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.


UKRAYNA, RUS ASKERLERİ REHİN ALDI!
Ukrayna’nın, Rusya’nın askeri müdahalesinin ardından iki Rus askerini esir aldığı bildirildi. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, iki Rus askeri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla esir alındı.
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