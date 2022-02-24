Ukraynalılar, esir alınan Rus askerlerini sosyal medyada paylaşıyor

Ukrayna vatandaşları sosyal medyadan savaş videoları paylaşmaya devam ediyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdiği o anlar saniye saniye kaydedildi. Hava bombardımanı yapan Rus ordusu, helikopterlerle birlikte başkent Kiev'e girdi. Aynı şekilde Doğu'da da çatışmalar var.





