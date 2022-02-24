Ukraynalılar, esir alınan Rus askerlerini sosyal medyada paylaşıyor

Ukrayna vatandaşları sosyal medyadan savaş videoları paylaşmaya devam ediyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdiği o anlar saniye saniye kaydedildi. Hava bombardımanı yapan Rus ordusu, helikopterlerle birlikte başkent Kiev'e girdi. Aynı şekilde Doğu'da da çatışmalar var.
Ukrayna halkı korku içinde evlerinde bekliyor. Rus helikopterlerinin Kiev'e girdiği andaki görüntüleri paylaşıldı. Rusya, karadan olduğu gibi havadan da yoğun bombardımanını sürdürüyor.
İKİ HELİKOPTERİ VURDULAR
Ukrayna Silahli Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında iki Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.
UKRAYNA, RUS ASKERLERİ REHİN ALDI!
Ukrayna’nın, Rusya’nın askeri müdahalesinin ardından iki Rus askerini esir aldığı bildirildi. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, iki Rus askeri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla esir alındı.