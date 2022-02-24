Samanyolu Haber /Gündem / Metin Özkan'ın parasını çaldığını iddia eden kadın şikayetçi oldu /24 Şubat 2022 16:19

Metin Özkan'ın parasını çaldığını iddia eden kadın şikayetçi oldu

İstanbul Göktürk’teki Mastercheff restoranında Metin Özkan'ın çantasından para alırken görüntülendiği Ufuk Enginler isimli kadın, 'hırsızlık' iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

Gazeteci Metin Özkan'ın, İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Mastercheff restoranında Aralık 2021’de, Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar para alırken çekildiği öne sürülen görüntüleri gündeme düşmüştü.

Ufuk Enginler, gazeteci Metin Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniçağ'ın haberine göre Avukatı Cesim Parlak aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda olay günü yaşananları delilleriyle birlikte dilekçeye ekledi.

Yapılan başvuruda Metin Özkan'ın TCK 141. ve 143. maddelerinde düzenlenen "Hırsızlık suçundan" cezalandırılması istendi.

Savcılığa verilen şikayet dilekçesi:

metin-ozkan-in-parasini-caldigi-ufuk-enginler-sikayetci-oldu-984482-1.metin-ozkan-in-parasini-caldigi-ufuk-enginler-sikayetci-oldu-984480-1.metin-ozkan-in-parasini-caldigi-ufuk-enginler-sikayetci-oldu-984481-1.

Ufuk Enginler, çantasından 700 dolar çalan Gazeteci Metin Özkan’dan neden şikayetçi olmadığını, olay günü ve sonrasında neler yaşandığını anlatmıştı.

“ÇALDIĞI 700 DOLARI GERİ GÖNDERDİ, ALMADIM”
Enginler, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:
"Metin Özkan’dan şikayet olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olmasından. Allah’a havale ettim. Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok. Tesadüfen ortak arkadaşlarımızın olduğu bir masadaydı. CNN’de bir yayına gelmiş galiba. Çıkışta ortak arkadaşlarımız olduğun için aynı masaya oturduk. Ben onu tanımıyorum yani.Çantamdan 700 dolar çaldı, sonra geri vermek istedi. Birileri aracılığıyla parayı gönderdi ancak parayı almadım. Ben tamamen Allah’a havale ettim. Benden uzak Allah’a yakın olsun. Hiç ulaşmak istemedim kendisine, benim için büyük bir para değil."
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