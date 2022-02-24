Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada "Rusya'nın saldırısı uluslararası hukuka aykırıdır ve derhal durdurulmalıdır" mesajına yer verildi. Zirve sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum" dedi.







Erdoğan, "Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir." dedi. Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum." ifadelerini kullandı.



