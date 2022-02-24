Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada "Rusya'nın saldırısı uluslararası hukuka aykırıdır ve derhal durdurulmalıdır" mesajına yer verildi. Zirve sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum" dedi.
Erdoğan, "Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir." dedi. Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum." ifadelerini kullandı.
"Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız." dedi.
Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim."
"Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz." diye konuştu.